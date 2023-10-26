Москва, 26 октября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила выпустил из СИЗО двух сотрудников полиции, в автозаке у которых скончался задержанный, заменив им меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в суде.

Петр Ковалев/ТАСС

«Онучин и Горшков отправлены под домашний арест до 29 декабря», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что обоснование приводится в постановлении судьи.

«Если коротко, то с учётом длительности производства по делу и того обстоятельства, что основная масса доказательств уже собрана и вмешательство обвиняемых в их сбор исключено, а это именно и было основанием изначально для избрания им меры пресечения в виде заключения под стражу, суд пришёл к такому выводу», — отметил источник.

Отмечается, что в феврале Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал двух сотрудников патрульно-постовой службы (лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова) по делу о гибели задержанного ими местного жителя. По данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге подполковника полиции, которая занимала должность начальника ПДН в отделе полиции № 10, решили уволить после того, как она укусила инспектора ДПС, остановившего её такси. По предварительным данным, наряду ГИБДД потребовались очевидцы. С этой целью автоинспекторы остановили проезжавший мимо автомобиль такси, в салоне которого находилась Елена в состоянии алкогольного опьянения вместе с мужем. Инспектор ДПС попросил водителя побыть понятым, после чего полицейская набросилась с оскорблениями на водителя за то, что он остановился.

По словам источника, инспектор увидел, что происходит в салоне, и попытался пресечь конфликт, на что женщина стала оскорблять его и укусила за палец.