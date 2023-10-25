Екатеринбург, 25 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подполковника полиции Елену П., которая занимала должность начальника ПДН в отделе полиции № 10, решили уволить после того, как она укусила инспектора ДПС, который остановил её такси, сообщил 25 октября источник E1.RU, близкий к силовым структурам.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, инцидент произошёл в начале октября. По предварительным данным, наряду ГИБДД потребовались очевидцы. С этой целью автоинспекторы остановили проезжавший мимо автомобиль такси, в салоне которого находилась Елена в состоянии алкогольного опьянения вместе с мужем. Инспектор ДПС попросил водителя побыть понятым, после чего полицейская набросилась с оскорблениями на водителя за то, что он остановился.

«Сказала что-то в стиле «вези меня, мразь, какого хрена ты остановился». Инспектор увидел, что происходит в салоне, попытался пресечь конфликт. На что Елена стала оскорблять и его и укусила за палец», — рассказал источник.

Он добавил, что муж Елены в этот момент не пытался погасить конфликт, а сам нецензурно выражался в адрес таксиста.

По данным E1.RU, служебная проверка в отношении подполковника полиции закончилась не в её пользу. Сотрудники УСБ изъяли нагрудные видеокамеры у инспекторов, всё подтвердилось, и с подполковником решили расстаться.

Как передавало ИА Регнум, в Свердловской области руководство МВД разбирается в запутанной истории, в которой замешаны бывшие и нынешние сотрудники уголовного розыска, а также инспекторы ДПС. В городе Сухой Лог произошла стрельба, в результате которой в голову был ранен врио начальника уголовного розыска. За стрельбу в полицейского задержан его бывший руководитель, уволенный со службы.

Позже в истории открылись новые подробности. Оказалось, что бывший сотрудник полиции не в первый раз стрелял в майора. У мужчин давний конфликт, из-за которого один из полицейских лишился своей должности.