Москва, 26 октября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Государственная дума 26 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Доходы федерального бюджета, уточняется в документе, в 2024 году ожидаются в размере 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн рублей, в 2026 году — 34,051 трлн рублей.

Расходы составят 36,66 трлн рубля, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей в 2024, 2005 и 2006 годах соответственно.

Дефицит бюджета прогнозируется в размере 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рубля в 2025-м и 1,536 трлн рублей в 2026-м годах. Покрывать дефицит планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также из средств Фонда национального благосостояния. Общий объем составит порядка четырех триллионов рублей.

За проголосовали 320 парламентариев, против — 80, воздержавшихся не было. Второе чтение ожидается 15 ноября.

Как передавало ИА Регнум, правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024–2026 годы 29 сентября. Основными приоритетами бюджета стали социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны и интеграция новых регионов.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал просчитать федеральный бюджет таким образом, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы и в первую очередь гарантировал, что власти выполнят все социальные обязательства перед гражданами.