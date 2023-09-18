Москва, 18 сентября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Федеральный бюджет необходимо просчитать так, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы, и в первую очередь он должен гарантировать, что власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами, заявил президент Владимир Путин 18 сентября на совещании по проекту бюджета на период с 2024 по 2026 год.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Конечно, прежде всего нужно гарантировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — сказал он.

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Путин отметил, что правительство проделало колоссальную работу над проектом госбюджета. Президент считает его сбалансированным. Российский лидер также отметил, что ВВП вышел на уровень 2021 года, до введения санкций, теперь нужно создать условия для его роста.

Как сообщало ИА Регнум, в июле премьер-министр России Михаил Мишустин при обсуждении с Путиным экономической ситуации в стране отметил, что в этом году правительство выполнит все социальные обязательства. Он подчеркнул, что зарплаты россиян за январь–апрель 2023 года выросли на 4,2%, а уровень безработицы составляет около 3%.

В июне Мишустин, комментируя исполнение федерального бюджета за первый квартал 2023 года, заявил, что госбюджет становится устойчивее, растут доходы, поступающие от несырьевых отраслей. Он подчеркнул, что российская экономика отчасти сохранила положительную динамику, несмотря на непростые внешние условия.