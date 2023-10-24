Москва, 24 октября, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Морская пехота ВСУ из-за больших потерь саботирует выполнение задачи по десантированию на левый берег Днепра. Об этом 24 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Он отметил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки были уничтожены до 55-ти военнослужащих. Кроме этого были поражены три автомобиля, гаубица Д-20.

Уточняется, что ВСУ в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понесли большие потери, в результате личный состав бригад морской пехоты противника саботирует выполнение задачи по десантированию.

Конашенков добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109-ти районах.

Как передавало ИА Регнум, бойцы ВСУ попытались высадиться у малого железнодорожного моста около Херсона. Им помешали соединения российской группировки войск «Днепр». В результате были уничтожены 20 украинских военнослужащих и четыре лодки. Также на херсонском направлении ликвидированы места скопления живой силы ВСУ у острова Алексеевский, уничтожены 12 военных ВСУ. Вместе с тем сообщается об уничтожении гаубицы «Мста-Б» с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области.

Вооружённые силы России не допустили форсирование Днепра украинскими военными на херсонском направлении. В Минобороны России проинформировали, что вражеские ДРГ намеревались форсировать Днепр в районах Приднепровского, Тягинки и Крынок в Херсонской области. В районе населённого пункта Станислав российские военные ударили по 123-й бригаде украинской теробороны. В итоге противник потерял до 60 военнослужащих, автомобили, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.