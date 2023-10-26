Москва, 26 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 100 военных ВСУ, сообщил 26 октября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На указанном направлении российскими военными было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 118-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Угледара и населённых пунктов Урожайное, Старомайорское и Никольское в ДНР.

«Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, было уничтожено две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 110 человек.

Российские войска на этом направлении нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах Угледара, Никольского и Новомихайловки (ДНР), отметили также в ведомстве.