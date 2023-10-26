Москва, 26 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Двое уроженцев Таджикистана, принявшие российское гражданство, сбежали из военкомата в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале московского главка СК.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По данным СК, двое уроженцев Таджикистана 19 и 18 лет, которые получили российское гражданство и были призваны на срочную военную службу, покинули территорию сборочного пункта военного комиссариата Москвы в воскресенье. Местонахождение беглецов на данный момент неизвестно.

В Главном следственном управлении возбудили два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Сплочённость общества и укрепление межнациональных отношений», предложил лишать российского гражданства иностранцев с российским паспортом, если они уклоняются от воинской службы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, опасный преступник сбежал из суда в Херсонской области. По словам собеседника агентства, 24 октября подозреваемого доставили в здание суда под конвоем. В какой-то момент заключённый попросил сопроводить его в туалет. Двое конвоиров проводили его в уборную, находящуюся на улице. В какой-то момент подозреваемый резко выбежал из помещения, пересёк двор и, перемахнув через забор, скрылся.