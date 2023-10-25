Херсон, 25 октября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В Херсонской области из суда сбежал обвиняемый по статьям о сексуальном насилии и похищении человека, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника агентства, 24 октября подозреваемого доставили в здание суда под конвоем. В какой-то момент заключённый попросил сопроводить его в туалет. Двое конвоиров проводили его в уборную, находящуюся на улице. В какой-то момент подозреваемый резко выбежал из помещения, пересёк двор и, перемахнув через забор, скрылся.

Теперь в отношении сопровождавших подозреваемого полицейских проводится проверка. Беглеца, проходящего обвиняемым по ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 4 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»), ищут.

ИА Регнум 20 октября сообщало, что в Санкт-Петербурге из машины скорой помощи сбежал ранее судимый за разбой мужчина. Известно, что мужчина психически нездоров. Его отправили на принудительное лечение, но ему удалось сбежать.