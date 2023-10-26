Москва, 26 октября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо не поставлять оружие Украине не отразится на ходе конфликта. Главный рулевой вовсе не Киев, а США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября журналистам.

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

Он отметил, что не такая большая доля вооружений обеспечивалась за счёт Словакии, поэтому вряд ли решение Фицо повлияет на весь процесс. При этом главным рулевым являются США, а вовсе не Киев.

«Поэтому, конечно, чем дольше США будут продолжать подливать масло в огонь своими действиями, своей прямой вовлечённостью в этот конфликт, тем дольше всё будет продолжаться», — сказал Песков журналистам, комментируя заявление Фицо.

Он подчеркнул, что влияние США не изменит ход событий, Россия всё равно достигнет своих целей.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе недавней встречи с депутатами Роберт Фицо подчеркнул, что политикой его правительства будет гуманитарная и гражданская помощь Украине, но никакого оружия киевский режим не получит.

Лидер партии Smer Фицо возглавил правительство Словакии по итогам выборов, которые прошли 30 сентября. Его партия получила 42 из 150 мест в парламенте, а с учётом договорённости с двумя другими политическими силами стала контролировать 79 мест. Прежде Фицо три раза был премьер-министром.