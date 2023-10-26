Братислава, 26 октября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что государство не будет оказываться военную помощь Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине — это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», — заявил Фицо во время встречи с депутатами.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо три раза занимал пост премьер-министра Словакии, он возглавляет партию Smer, которая по результатам парламентских выборов в октябре текущего года получила 42 из 150 мест в парламенте. С учётом двух партий, с которыми Smer достигла договорённости, новая коалиция контролирует 79 мест в парламенте.

Во время предвыборной кампании Фицо неоднократно заявлял, что в случае его возвращения к власти Словакия прекратит оказывать военную помощь киевскому режиму. Сразу после завершения выборов президент республики Зузана Чапутова отказалась согласовывать выделение очередной помощи Украине, сославшись на позицию победителей выборов и будущих министров.