Москва, 26 октября, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Свыше семи часов отработали за пределами Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, трансляция велась Госкорпорацией «Роскосмос».

NASA На МКС

«За 7 часов 41 минуту космонавты отключили дополнительный теплообменник от наружных контуров теплового режима модуля «Наука», осмотрели и сфотографировали место утечки теплоносителя», — уточнили в корпорации.

Также Кононенко и Чуб вынесли радиолокатор из модуля «Поиск», соединили его с адаптером, а затем смонтировали на пассивном устройстве фиксации УФП-2 на «Науке».

Кроме того, космонавты запустили студенческий наноспутник «Парус-МГТУ» в рамках эксперимента по изучению движения с помощью солнечных парусов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября стало известно об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС. В «Роскосмосе» заверили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, «обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля». Экипажу и МКС ничего не угрожает.