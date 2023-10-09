Москва, 9 октября, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Обнаружена утечка теплоносителя из резервного контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС. Об этом сообщили в «Роскосмосе» 9 октября.

Roscosmos/Global Look Press

Из внешнего (резервного), который был доставлен на станцию в 2012 году, произошла утечка.

В «Роскосмосе» заверили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, «обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля». Экипажу и МКС ничего не угрожает.

«Работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации продолжается», — добавили в госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, самая продолжительная миссия на Международную космическую станцию завершилась в конце сентября. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио, побив рекорд пребывания на МКС, приземлились на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-23».

Станция «Луна-25» разбилась, по основной версии, из-за блока измерения угловых скоростей (БИУС-Л), который запутался в командах и слал станции нулевые сигналы по скорости, сообщили 3 октября в пресс-службе «Роскосмоса».