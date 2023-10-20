ВСУ вывели на передовую танки Leopard 2
«Страна. ua» сообщила о появлении танков Leopard 2 на краснолиманском направлении
Киев, 20 октября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ вывели на передовые позиции немецкие танки Leopard 2, сообщило 20 октября украинское издание «Страна. ua».
Украинский военный Виталий сообщил, что пока командование бережёт немецкие танки из-за высокой активности беспилотников ВС России и из-за большой плотности артиллерийского огня.
«Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли, пока так. Прямые штурмовые действия — это пока не к нам», — пояснил он.
Отмечается, что ВСУ начинает рассредоточивать эти танки по всей линии фронта.
Минобороны Украины 18 октября сообщило, что от НАТО ВСУ получили три модификации Leopard — Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.
В украинском ведомстве отметили, что их используют для прорыва укреплённых позиций, а также для уничтожения огневых точек, военной техники, живой силы. Кроме того, танки ВСУ могут понадобиться для быстрой организации рубежей обороны.
Как отметил бывший морпех американской армии Брайан Берлетик, в последнем пакете помощи Киеву оказались всего десять Leopard1 A5 — старых моделей. У них тонкая броня и маленькая пушка. Эти танки не помогут ВСУ.