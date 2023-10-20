Киев, 20 октября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ вывели на передовые позиции немецкие танки Leopard 2, сообщило 20 октября украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press/IMAGO

Украинский военный Виталий сообщил, что пока командование бережёт немецкие танки из-за высокой активности беспилотников ВС России и из-за большой плотности артиллерийского огня.

«Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли, пока так. Прямые штурмовые действия — это пока не к нам», — пояснил он.

Отмечается, что ВСУ начинает рассредоточивать эти танки по всей линии фронта.

Минобороны Украины 18 октября сообщило, что от НАТО ВСУ получили три модификации Leopard — Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5.

В украинском ведомстве отметили, что их используют для прорыва укреплённых позиций, а также для уничтожения огневых точек, военной техники, живой силы. Кроме того, танки ВСУ могут понадобиться для быстрой организации рубежей обороны.

Как отметил бывший морпех американской армии Брайан Берлетик, в последнем пакете помощи Киеву оказались всего десять Leopard1 A5 — старых моделей. У них тонкая броня и маленькая пушка. Эти танки не помогут ВСУ.