Берлин, 15 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не намерен притворяться, что никогда не дружил с президентом России Владимиром Путиным, на фоне критики в свой адрес. Об этом он заявил в интервью Süddeutschen Zeitung.

Holger Hollemann/Global Look Press Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и президент России Владимир Путин

Он отметил, что человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы, но они не должны становиться заменой представительству интересов соответствующей страны.

«Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил своё мнение из-за них. Или мешают моему благополучию», — сказал Шрёдер.

Ранее однопартиец Шрёдера по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Юрген Триттин, который занимал в кабинете бывшего канцлера пост министра по охране окружающей среды и ядерной безопасности, призывал изолировать Шрёдера в партии. Дружбу политика с Путиным он назвал «трагической ошибкой».

По словам Шрёдера, в СДПГ у него испортились отношения только с «тонким слоем функционеров». Что касается нынешнего канцлера Олафа Шольца, то близкой дружбы между ними больше нет.

Нынешние власти Германии и СДПГ, считает он, уделяют слишком много внимания климатической повестке в ущерб экономике. Главу МИД Анналену Бербок Шрёдер раскритиковал за позицию по Китаю. Бербок, называющая лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, лишает Германию экономических возможностей в Китае, уверен он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября Шрёдера и его жену посадили отдельно от нынешнего канцлера Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии. По информации журналистов, ведущие немецкие политики не захотели попасть с ним в один кадр из-за опасений за свой имидж.

Шрёдер руководил правительством Германии с 1998 по 2005 год. В последнее время его часто критикуют за контакты с Путиным и российским нефтегазовым сектором. В мае 2022 года Шрёдера лишили части положенных бывшему канцлеру привилегий и безуспешно пытались исключить из СДПГ.