Вашингтон, 26 октября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Чиновники Белого дома призывают конгрессменов в частном порядке обосновывать необходимость дальнейшего оказания помощи киевской армии тем, что Украина якобы станет залогом экономического роста в Америке. Об этом написала газета Politico.

Alex Proimos Белый дом

По мнению авторов издания, стратегия действий Вашингтона призвана убедить американцев, что поддержка Украины «послужит на пользу созданию новых рабочих мест», укреплению промышленной базы США.

«Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы нарастить наши мощности и удовлетворить потребности нашей страны и ее союзников как сейчас, так и в будущем», — написало издание.

Смена стратегии необходима Белому дому на фоне растущего скептицизма в рядах американцев по поводу продолжения финансирования Украины.

«Были предприняты усилия, чтобы помочь администрации понять, что её риторика совершенно неприемлема — они используют формулировки, на которые республиканцы не реагируют, при этом не приводя убедительных аргументов», — сказал один из чиновников изданию.

Как сообщало ИА Регнум, для того, чтобы Россия и США могли начать диалог о стратегической стабильности, нужно взаимное доверие, которое укрепляют целым комплексом действий, считает политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в начале спецоперации России был сторонником предоставления помощи Украине, в последнее время он занял более скептическую позицию по этому вопросу.

20 октября Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны. Он также направил запрос о согласовании финансирования передачи Киеву ракет на $846 млн.