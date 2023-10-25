Москва, 25 октября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса (АПК) недостаточна, нужно наращивать их производство, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Предприятия, которые будут производить ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений — таких предприятий нужно нам побольше, потому что доля отечественных товаров подобных для улучшения и развития АПК, конечно, пока недостаточна», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в июне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что российский АПК работает штатно, продовольственная безопасность страны будет обеспечена.

По его словам, сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно.

В сентябре на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что в 2023 году в России ожидается хороший урожай зерна — 130 млн тонн. Российский лидер также отметил, что экспортный потенциал России сохранится на уровне 60 млн тонн зерна. Глава государства добавил, что Турция — большой партнёр России с масштабной мукомольной промышленностью.

В августе Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчётов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Документ предусматривает механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета.