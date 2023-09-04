Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В этом году в России ожидается хороший урожай зерна — 130 млн тонн, заявил 4 сентября президент Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

«У нас хороший урожай будет в этом году, где-то в прошлом году 158 миллионов тонн был, в этом году — где-то 130 будет», — сказал Путин.

Он отметил также, что экспортный потенциал России сохранится на уровне 60 миллионов тонн зерна. Глава государства добавил, что Турция — большой партнёр России с масштабной мукомольной промышленностью.

«Полностью обеспечим потребности Турецкой Республики», — отметил Путин.

Он добавил, что Москва готова, идя навстречу Анкаре, вернуться к зерновой сделке при соблюдении условий России. Независимо от этого, Россия готова поставлять зерно в беднейшие страны в месте с Турцией и с Катаром.

«От 25 до 50 тысяч тонн будем поставлять в шесть стран африканских бесплатно. Прямо в ближайшие дни», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября на встрече в Сочи Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки. Президент России по итогам переговоров сказал, что Москва готова согласиться на то, чтобы реанимировать договорённость, но при условии, что Запад выполнить все обещания.

Президент России напомнил, что Москва трижды шла навстречу Западу и продлевала черноморскую инициативу. Поскольку условия России так и не выполнили, 18 июля сделка прекратила своё действие. К тому же Запад обманул Россию, заявляя, что зерно поступит в беднейшие страны.