Москва, 8 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчётов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 8 августа.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Указом предусмотрен механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета. Отмечается, что для расчётов за поставку сельхозпродукции в рамках организованных торгов должны использоваться спецсчета «3» в рублях и валюте.

Теперь, иностранный покупатель будет переводить средства на специальный счёт «З» в иностранной валюте, затем уполномоченный банк продаст валюту на торгах и зачислит на счёт рубли. При этом спецсчета могут открывать уполномоченные банки по запросу иностранных заявителей без их личного присутствия.

Глава государства поручил правительству утвердить список сельхозяйственной продукции, внешнеторговые расчёты по поставкам которой можно проводить по спецпорядку. Срок выполнения поручения — 30 дней.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке, которая ранее продлевалась трижды. Основанием для такого решения стало то, что данные Москве обещания не выполнялись. Президент России Владимир Путин отмечал, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей, а Украина и западные компании лишь зарабатывали на нём, поскольку зерно и удобрения поставлялись не в нуждающиеся страны, а, в подавляющем большинстве, в развитые.

Несмотря на это, Россия и дальше намерена помогать развитию Африканского континента и ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции. Путин пообещал, что Москва увеличивает поставки продукции АПК странам Африки, несмотря на введённые против её экспорта ограничения.

По его словам, в 2022 году Россия направила 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года ― почти 10 млн тонн.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переход в торговле на национальные валюты оздоровит мировую экономику.