Брюссель, 25 октября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Европейский союз собирается включить российские алмазы в новый 12-й пакет санкций против РФ. Об этом сообщает портал EUobserverr, со ссылкой на европейского дипломата.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Алмазы станут главной темой 12-го раунда обсуждений нового пакета санкций ЕС против России.

«Система прорабатывалась несколько недель, и теперь мы ждем окончательной декларации G7, чтобы выразить ее словами и подтвердить желание G7 работать с этой системой», — заявил источник.

В статье говорится, что запрет на алмазы и система отслеживания их потоков были разработаны совместно с Бельгией, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами в Антверпене, совместно с Еврокомиссией. Предполагается, что переговоры пройдут за закрытыми дверями в «ближайшие дни» или на следующей неделе. На них также будет обсуждаться возможность использования российских активов для финансирования Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Индия закупила у России алмазы на сумму $215 млн в августе. Это стало рекордным значением за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные индийского министерства торговли и промышленности. Так, с конца лета страна в четыре раза нарастила импорт алмазов из России в месячном выражении и на 9% в годовом ― до $215,1 млн.

Ранее Кремль заявил, что российскую экономику не удастся сдержать с помощью санкций, так как страна давно живёт в санкционном режиме, продлением ограничений ещё на пять или десять лет Россию не напугать.