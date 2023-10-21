Нью-Дели, 21 октября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В августе Индия закупила у России алмазы на сумму $215 млн. Это стало рекордным значением за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные индийского министерства торговли и промышленности.

Виталий Аньков/РИА Новости

В марте 2018 года Индия приобрела этих драгоценных камней сразу на $481 млн.

Всего с начала года индийские компании приобрели российских алмазов на $863 млн, что больше прошлогоднего показателя на 29%, сообщило «РИА Новости». При этом только с конца лета страна в четыре раза нарастила импорт алмазов из России в месячном выражении и на 9% в годовом ― до $215,1 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Индия приобрела у России первую с 2019 года партию урана стоимостью $13,5 млн. Последний раз Россия поставляла Индии урановую руду в 2019-м, и тогда за весь год индийская сторона приобрела 1,77 тысячи тонн урана на сумму $101,6 млн.

Товарооборот России и Индии по результатам первого полугодия вырос в 2,9 раза — до 33,5 млрд долларов. Импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до 31,5 млрд долларов. Основной позиций закупок стали нефтепродукты и нефть (рост в первом полугодии — в 4,4 раза, до 25,2 млрд долларов). Импорт российских удобрений вырос в 1,4 раза — до 1,3 млрд долларов, алмазов — до 616 млрд долларов (на 35%).

В середине июля Россия поднялась в списке крупнейших торговых партнёров Индии и оказалась в первой тройке вместе с Китаем и Соединёнными Штатами Америки. За пять месяцев текущего года товарооборот двух стран достиг $27,1 млрд. За этот период объём двусторонней торговли вырос в 3,8 раза.