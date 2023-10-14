ВСУ интенсивно обстреливают кассетными боеприпасами город Алёшки
Глава ВГА: ВСУ интенсивно обстреливают кассетными боеприпасами город Алёшки
Херсон, 14 октября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. В городе Алёшки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра, в пятнадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны боевиков киевского режима, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Об этом ТАСС рассказал глава Алёшкинской военно-гражданской администрации (ВГА) Георгий Журавко.
Глава ВГА подчеркнул, что обстрелы города не прекращаются, их интенсивность увеличивается, ситуация остаётся напряженной.
При этом все виды социальных, коммунальных, административных услуг оказываются населению в полном объёме.
Как сообщало ИА Регнум, в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества российские артиллерия и авиация отбили девять атак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ и нацгвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля.
ВСУ оказались не готовы к масштабному наступлению российской армии, отметила 13 октября в статье для британского журнала The Spectator украинская журналистка Светлана Моренец. Она предположила, что Россия планирует сковать украинские войска и не допустить переброску резервов.