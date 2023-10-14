Херсон, 14 октября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. В городе Алёшки Херсонской области, который находится на левом берегу Днепра, в пятнадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения, увеличилась интенсивность обстрелов со стороны боевиков киевского режима, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Об этом ТАСС рассказал глава Алёшкинской военно-гражданской администрации (ВГА) Георгий Журавко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Глава ВГА подчеркнул, что обстрелы города не прекращаются, их интенсивность увеличивается, ситуация остаётся напряженной.

При этом все виды социальных, коммунальных, административных услуг оказываются населению в полном объёме.

Как сообщало ИА Регнум, в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества российские артиллерия и авиация отбили девять атак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ и нацгвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля.

ВСУ оказались не готовы к масштабному наступлению российской армии, отметила 13 октября в статье для британского журнала The Spectator украинская журналистка Светлана Моренец. Она предположила, что Россия планирует сковать украинские войска и не допустить переброску резервов.