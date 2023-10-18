Алёшки, Херсонская область, 18 октября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла город Алёшки в Херсонской области, пострадало здание больницы, сообщил 18 октября Telegram-канал «Главное в Херсонской области».

Telegram-канал «Главное в Херсонской области»

По данным местных властей, украинская армия нанесла по медицинской инфраструктуре Алёшкинского округа серию ударов. Пострадала Алёшкинская центральная районная больница.

Сгорели восемь машин скорой помощи. Сгорело также здание сельской амбулатории в посёлке Новая Маячка.

«Как бы ни было, мы людей не бросим. Найдем новые скорые. Подыщем здание для амбулатории. Без медицинской помощи жители района не останутся», — заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Глава Алёшкинской военно-гражданской администрации Георгий Журавко 14 октября сообщил об увеличении интенсивности обстрелов Алёшек со стороны ВСУ. Украинская армия стала чаще применять при обстрелах города кассетные снаряды.

По данным руководства Херсонской области, при обстреле со стороны ВСУ 17 октября получили ранения четыре человека — жители города Скадовска и села Саги в Алёшкинском городском округе.

За сутки ВСУ выпустили 75 снарядов по региону, в том числе по Алёшкам, Сагам, Скадовску, посёлку Великая Лепетиха, сёлам Малая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Сергеевка, Казачьи Лагери.