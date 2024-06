Калининград, 25 октября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Глава Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, напомнил, что Калининградская область вошла в состав СССР в 1945 году.

Игорь Зарембо/РИА Новости

«I am deeply sorry to interrupt (сожалею, что прерываю)… Так получилось, мы тут уже с 1945 года», — написал Алиханов в своём Telegram-канале, комментируя высказывание главы евродипломатии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Боррель заявил, что не может позволить президенту России Владимиру Путину поставить марионеточное правительство на Украине и иметь ВС России на границе с Польшей.

Власти ЕС приняли решение направлять в Киев по 1,5 млрд евро в месяц на покрытие текущих бюджетных расходов. Общий объём этой помощи в 2023 году составит 18 млрд евро.

Вместе с тем 23 октября главы МИД стран Евросоюза вновь не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в 500 млн евро на поставки оружия, рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на Украине, пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.