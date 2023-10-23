Будапешт, 23 октября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания в Люксембурге отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на территории Украины, заявил 23 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Почти все мои коллеги употребляли выражение «усталость от Украины», которое означает, что очень тяжело сохранять в общественном мнении и СМИ интерес к тому, что происходит на Украине», — сказал Сийярто в ходе брифинга для венгерских журналистов, который транслировался на его страницах в соцсетях.

Нынешняя встреча глав МИД стран ЕС была первой с начала 2022 года, на которой вопрос о конфликте на Украине был не основным, министры больше времени уделили теме Израиля и Палестины, сказал Сийярто. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и с учётом общественного мнения в ЕС становится ещё очевиднее, что следует способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, считает он.

Ранее 23 октября обозреватели Financial Times в своем материале отметили, что власти Украины выражают крайнее беспокойство из-за вероятного снижения внимания и поддержки со стороны Запада на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с союзниками в Брюсселе пытался сделать вид, что не заинтересован в их внимании, отметил журналист FT Кристофер Миллер. Участники совещания очень много времени уделили ближневосточному конфликту, что свидетельствует об их усталости от Украины, считает он. Киевским властям вскоре станет труднее просить западных союзников, в том числе и США, о продолжении финансирования и об оказании военной помощи, добавил Миллер.

Усталость властей западных стран и снижение их интереса к конфликту на Украине «помогут Владимиру Путину победить», отмечали ранее обозреватели британской газеты The Times. Брюссель обещал Киеву предоставить больше помощи, чем Вашингтон, но эти обещания выполнены не были, а в последние месяцы в ЕС всё чаще звучат сообщения о нежелании продолжать оказывать военную помощь Украине, отметили авторы.