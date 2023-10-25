Москва, 25 октября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Российский дрон-камикадзе полетел на позиции ВСУ вместе с необычным «пассажиром» — мышью. Момент полёта зафиксировала камера, установленная на БПЛА.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кадры записи беспилотника с незваным гостем обрываются прилётом в украинский блиндаж.

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Как передавало ИА Регнум, ранее командир роты ударных беспилотников киевской армии Юрий Федоренко заявил, что ВС России имеют значительное преимущество в количестве и качестве применения в спецоперации FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию.

По заверениям украинского командира, у ВСУ таких возможностей нет, а беспилотники ВС РФ всё время в небе. Он считает, что одна группа российских солдат может использовать 50 FPV-дронов в сутки.

Российский дрон «Орлан» стал огромной проблемой для украинской армии, заявлял основатель группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).