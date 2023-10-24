Нью-Йорк, США, 24 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Запасов топлива в секторе Газа осталось на считаные дни, анклаву грозит катастрофа, заявил 24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Chatham House

Гутерриш отметил, что отсутствие топлива сделает невозможной доставку помощи. Больницы останутся без электричества, а люди — без питьевой воды, так как её не получится очищать и перекачивать, подчеркнул генсек ООН.

«Наши запасы топлива ООН в секторе Газа иссякнут в считаные дни. Это будет ещё одной катастрофой», — сказал Гутерриш.

Как сообщало ИА Регнум, Гутерриш 9 октября заявил, что гуманитарная ситуация в Газе, которая и так была плачевной, в связи с обострением палестино-израильского конфликта резко ухудшится. Власти Израиля он призвал к соблюдению международного гуманитарного права в ходе ведения боевых действий в палестинском анклаве.

Удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли свыше 800 человек, генсек ООН решительно осудил. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом, напомнил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 октября в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обвинил Запад в провоцировании невиданного по масштабу гуманитарного кризиса в секторе Газа. Он подчеркнул, что кризис развивается на фоне молчания западных стран.