Вашингтон, 25 октября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Украина и Россия тайно поддерживают контакт, в том числе через посредников, включая Турцию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ватикан и Международный комитет Красного Креста, пишет 25 октября газета The Washington Post.

РИА Новости/БелТа/Максим Гучек

Как говорится в материале, странам удаётся вести переговоры по нескольким ключевым гуманитарным вопросам: обмену военнопленными и телами погибших солдат, пропуску судов из черноморских портов Украины.

Украинские чиновники рассказали изданию, что переговоры идут во время «жёстких и неприятных» личных встреч на украинско-российской границе и в Стамбуле. Причём, отмечается в статье, ни одна из сторон не стремится афишировать существование этих каналов.

«Это очень, очень эмоционально тяжело. Они враги, но если говорить о переговорном процессе, то этот конфликт интересов необходимо преодолеть», — сказал Дмитрий Усов, сотрудник украинской военной разведки, который возглавляет координационный центр, курирующий переговоры по обмену пленными.

The Washington Post уточняет, что обмен военнопленными, как и обмен телами убитых солдат, в основном происходит на северо-востоке Украины, в Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами заявил, что Турция продолжит попытки наладить диалог России и Украины для обмена военнопленными и по другим вопросам. В Анкаре надеются на скорейшее завершение боевых действий на Украине, так как конфликт наносит ущерб региону. При этом Эрдоган отметил, что пока не видно предпосылок скорого достижения мира.

Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин ранее утверждал, что Киев демонстрирует недоговороспособность даже в вопросе обмена пленными. Он добавил, что переговорный процесс по обмену пленными происходит в очень непростых и затруднительных условиях.

20 июня сообщалось, что, судя по документам, подписанным властями Украины, в Киеве разделили военнопленных на «категории» по приоритетности обмена на российских бойцов и в первую очередь стремятся обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями.