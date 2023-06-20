* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 20 июня, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Украинские власти разделили военнопленных на категории по приоритетности обмена на российских бойцов, следует из письма руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными Российские Войска

Из письма следует, что в первую очередь следует обменивать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также пленных военных с дефицитными для ВСУ специальностями.

Затем в приоритете на обмен находятся офицеры управления действиями подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО.

Следом идут специалисты-ракетчики, танкисты, военные моряки и морские пехотинцы, инженеры, связисты.

На четвёртом месте — офицеры, рядовые, сержанты и старшины с другими военно-учётными специальностями, не имеющие травм и ранений, препятствующие дальнейшему прохождению службы.

В конец списка киевский режим включил на обмен военнопленных, потерявших способность воевать.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня при участии Русской православной церкви прошла передача украинских военнопленных из Закарпатья властям Венгрии. Процедура состоялась в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны. В Московском патриархате отметили, что акцию провели из-за «побуждений христианского человеколюбия».

В конце мая 106 военнопленных вернулись на Украину, среди них 98 сержантов и солдат, а также восемь офицеров. Также были военнослужащие, которые ранее считались пропавшими.

В начале февраля в офисе Зеленского заявили о возвращении на Украину 116 военнопленных, в апреле — 130 человек.