Анкара, 5 сентября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Турция продолжит попытки наладить диалог России и Украины для обмена военнопленными и по другим вопросам, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сообщил 5 сентября телеканал TRT Haber.

Turkish Presidency Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и ситуация с Запорожской АЭС», — сказал он.

Эрдоган заявил, что в Анкаре надеются на скорейшее завершение боевых действий на Украине, так как конфликт наносит ущерб региону. При этом он отметил, что пока не видно предпосылок скорого достижения мира.

Политик подчеркнул, что Турция всегда старалась добиться переговоров конфликтующих сторон, а не усугубляла ситуацию. Анкара готова внести свой вклад в мирное урегулирование, если её об этом попросят.

Турецкий лидер на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным 4 сентября предложил стать посредником для переговоров по Украине. Глава российского государства ответил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг кого бы то ни было, но пока нет никаких новых предложений

Путин также напомнил Эрдогану, что Киев «отправил на свалку» все договорённости, которых удалось достичь при участии Турции. При этом российский лидер поблагодарил турецкого коллегу за предпринятые усилия.