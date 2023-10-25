Луганск, 25 октября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Украинские власти готовят информационную провокацию с целью дискредитации российских военных, сообщил 25 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, 23 октября в Купянске украинский танк целенаправленно обстрелял три жилых дома на улице Оливино.

«Огонь вёлся с северо-западного направления, предположительно из района школы-интерната, где базируются украинские боевики. Результаты нанесения ударов по гражданской инфраструктуре фиксировались как при помощи видеокамер, так и квадрокоптеров», — отметил эксперт.

Марочко предположил, что украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) будет использовать данное видео для дискредитации российских войск и военно-политического руководства России.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине решили расследовать собственный фейк с выступлением главы киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, на котором он слушает сам себя.

Ранее украинцы распространили в Сети фейки о якобы упавшем под Москвой дроне. На снимке были изображены обломки дрона, на крыле которого нанесена наклейка с именем российско-украинской исполнительницы Ани Лорак. Изначально фото опубликовал один из украинских депутатов, затем кадры подхватили местные СМИ, выдавая их за настоящие. В своём сообщении депутат поблагодарил певицу за помощь в якобы создании беспилотника для атаки на Москву.