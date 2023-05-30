Киев, 30 мая, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Центры информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины (ЦИПСО) и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовали в Сети фото беспилотника, якобы упавшего под Москвой, с поддельной вотермаркой Telegram-канала SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Наш канал этот кадр не публиковал», — говорится в сообщении SHOT.

На снимке, распространённом украинцами в Сети, изображены обломки дрона, на крыле которого нанесена наклейка с именем российско-украинской исполнительницы Ани Лорак. Изначально фото опубликовал Гончаренко, затем кадры подхватили украинские СМИ, выдавая их за настоящие. В своём сообщении украинский депутат поблагодарил певицу за помощь в якобы создании беспилотника для атаки на Москву.

Как сообщало ИА Регнум, атака дронов на Москву произошла утром 30 мая. Зафиксированы повреждения жилых домов на улице Атласова в Новой Москве, на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, никто серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека.

Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет.

Как заявили в Минобороны, в атаке на Москву и область Киевом задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.