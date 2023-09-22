Киев, 22 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. На Украине решили расследовать собственный фейк с выступлением главы киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, на котором он слушает сам себя.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Редакции марафона «Единые новости» призывают к расследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле и обращают внимание на отсутствие фактчекинга в украинских медиа, Telegram-каналах и среди народных депутатов», — говорится в сообщении на сайте телеканала 1+1.

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Как сообщало ИА Регнум, в видео выступления Зеленского на генассамблее телеканал использовал кадры с мероприятий прошлых лет. В какой-то момент получилось, что украинский лидер сидит в полном зале и слушает сам себя. Так на Украине пытались создать видимость заполненности зала, который на самом деле во время его выступления в этом году был наполовину пуст. При этом на видео не было ни одного общего плана, где был бы и сам Зеленский, и зал одновременно.

Ранее, 25 мая, минобороны Украины опубликовало поддельное видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, на котором он приветствовал и благодарил украинцев. В подлинности ролика усомнился экс-сотрудник минобороны США Стивен Брайен, отметивший отличия на лице украинского военного. Перед этим, в начале месяца, СМИ узнали о тяжёлых ранениях Залужного, после которых он не показывался на публике.