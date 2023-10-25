Москва, 25 октября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с подразделением спецназа обнаружили и остановили колонну украинской техники на запорожском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная техника ВСУ

Отмечается, что колонну техники ВСУ в составе двух танков и бронемашины выявили около населённого пункта Вербовое. Десантники передали информацию спецназу, который управляемой ракетой из ПТРК уничтожил один из танков.

Остальная украинская техника после этого развернулась и покинула поле боя. Российский расчёт отработал по объекту противника и немедленно сменил огневую позицию для избежания ответного огня со стороны ВСУ, добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, российские военные провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области. Боевики ВСУ пытались атаковать в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор.

ВС России отработали по позициям врага «Солнцепёками» и захватили несколько опорных пунктов противника. Также российские бойцы контратаковали в районе сёл Полтавка и Приютное на времевском направлении, уточнил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Только за неделю в ходе боёв на запорожском направлении ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, 11 танков, 22 боевые бронемашины, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Бои прошли в районах Вербового и Работино в Запорожской области.

На донецком направлении за тот же период потери ВСУ достигли более двух тыс. военных. Российские авиация и артиллерия также уничтожили четыре танка, 14 украинских бронемашин и пять складов с боеприпасами.