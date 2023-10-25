Сальдо заявил о неудачных попытках высадки диверсантов ВСУ на Днепре
Сальдо: ВСУ проводят неудачные попытки высадить диверсантов у Днепра
Симферополь, 25 октября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Украинская армия пытается высаживать диверсионно-разведывательные группы на участке вдоль Днепра — от Алёшек до Новой Каховки в Херсонской области. За три дня российские бойцы уничтожили девять лодок с диверсантами. Об этом «РИА Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
При этом украинцы даже не пытаются вывозить убитых боевиков.
«Тропинки вдоль железнодорожного моста до Днепра усеяны телами украинских боевиков», — сказал Сальдо, добавив, что эвакуационные и высадочные группы ВСУ поражаются операторами дронов группировки «Днепр» на суше и на воде.
Также российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по правому берегу Днепра, откуда противник выползает для нападения на левобережье, пояснил крымский губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, морская пехота ВСУ из-за больших потерь саботирует выполнение задач по десантированию на левый берег Днепра.
На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки были уничтожены более 50 киевских боевиков. Кроме этого, были поражены три автомобиля и гаубица Д-20.
Бойцы Вооруженных сил Украины попытались высадиться у малого железнодорожного моста около Херсона. Им помешали соединения российской группировки войск «Днепр». В результате были уничтожены 20 украинских военнослужащих и четыре лодки.