Симферополь, 25 октября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Украинская армия пытается высаживать диверсионно-разведывательные группы на участке вдоль Днепра — от Алёшек до Новой Каховки в Херсонской области. За три дня российские бойцы уничтожили девять лодок с диверсантами. Об этом «РИА Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

При этом украинцы даже не пытаются вывозить убитых боевиков.

«Тропинки вдоль железнодорожного моста до Днепра усеяны телами украинских боевиков», — сказал Сальдо, добавив, что эвакуационные и высадочные группы ВСУ поражаются операторами дронов группировки «Днепр» на суше и на воде.

Также российская артиллерия и авиация наносят массированные удары по правому берегу Днепра, откуда противник выползает для нападения на левобережье, пояснил крымский губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, морская пехота ВСУ из-за больших потерь саботирует выполнение задач по десантированию на левый берег Днепра.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки были уничтожены более 50 киевских боевиков. Кроме этого, были поражены три автомобиля и гаубица Д-20.

Бойцы Вооруженных сил Украины попытались высадиться у малого железнодорожного моста около Херсона. Им помешали соединения российской группировки войск «Днепр». В результате были уничтожены 20 украинских военнослужащих и четыре лодки.