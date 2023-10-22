Херсон, 22 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины попытались высадиться у малого железнодорожного моста около Херсона. Им помешали соединения российской группировки войск «Днепр». В результате были уничтожены 20 украинских военнослужащих и четыре лодки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также на херсонском направлении ликвидированы места скопления живой силы ВСУ у острова Алексеевский, уничтожены 12 военных ВСУ. Вместе с тем сообщается об уничтожении гаубицы «Мста-Б» с боекомплектом в районе села Кизомыс в Херсонской области.

На каховском направлении российские военнослужащие вывели из строя автомобиль около Дудчан.

22 октября стало известно, что Вооружённые силы РФ не допустили форсирование Днепра украинскими военными на херсонском направлении. В МО РФ сказали, что вражеские ДРГ хотели форсировать Днепр в районах Приднепровского, Тягинки и Крынок в Херсонской области. По населённому пункту Станислав российские военные ударили по 123-й бригаде украинской теробороны. В итоге противник потерял до 60 военнослужащих, автомобили, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Прежде приводилась информация, что военнослужащие ВС РФ пошли вперёд по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации. Как отметил советник главы ДНР Ян Гагин, продвижение идёт уже несколько недель.