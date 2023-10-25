Рамалла , 25 октября, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Истребители армии Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по лагерю беженцев Эль-Магази в секторе Газа. Ракета попала в пекарню, где находились граждане Палестины. Об этом сообщило агентство Tasnim.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Лагерь беженцев расположен в центре Газы.

В результате ракетной атаки по пекарне погибли не менее семи человек, уточнило агентство.

Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли свыше 2300 детей, более 5300 числятся ранеными. Такие данные привели в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Совет Безопасности (СБ) ООН в ответе за последствия очередного обострения конфликта в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточенным боям со времён Второй мировой войны. Такое мнение выразили эксперты в газете The New York Times.