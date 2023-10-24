Эр-Рияд, 25 октября, 2023, 00:20 — ИА Регнум. Совет Безопасности (СБ) ООН в ответе за последствия очередного обострения конфликта в секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Freedom House Боевики. Сирия

«Совет Безопасности молчит перед лицом кризиса, который длится десятилетиями, и это просто недопустимо. Он несёт ответственность за бездействие, затягивание кризиса, а также за гибель людей, материальные потери, угрозы безопасности и стабильности в регионе», — сказал он.

Поддержание международного мира и безопасности является первостепенной задачей Совета, добавил министр, указав, что СБ оказался «не в состоянии выполнить возложенную на него функцию».

«Это выражается в неоднократных и безуспешных попытках принять резолюцию по ситуации в секторе Газа, тогда как Израиль продолжает нарушать международные конвенции и международное гуманитарное право», — резюмировал он.

Как сообщило ИА Регнум, министерство внутренних дел Палестины сообщило, что число погибших при обстреле Армией Израиля города Хан-Юнис на юге сектора Газа достигло 36 человек.

В результате авиаудара Армии Израиля по оживлённому рынку в лагере беженцев в центре Газы погибли несколько человек и ещё несколько десятков получили ранения.

Каир выступил за прекращение огня в секторе Газа без дополнительных условий, заявил глава МИД Египта Самех Шукри в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвящённых палестино-израильскому конфликту.