Вашингтон, 25 октября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Запрос главы Белого дома Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может быть отклонён в Сенате США из-за того, что республиканцы разошлись во мнениях на этот счёт. Такое предположение высказало издание Politico.

U.S. Senate Photo Studio Зал заседаний Сената

«Запрос на национальную безопасность в размере 106 млрд долларов попал в большие неприятности на Капитолийском холме», — написали авторы.

Республиканцы разделились во мнениях: стоит ли оказывать помощь Израилю и Украине «пакетом» или ещё нужно обсудить.

Даже сторонники комбинации Украина — Израиль из Республиканской партии настроены пессимистично.

«Пакет, который отправил Белый дом, действительно мёртв», — сказал сенатор Майк Раундс.

Как сообщало ИА Регнум, министр финансов США Джанет Йеллен заявила 16 октября, что страна, «безусловно, может позволить себе две войны», говоря о помощи Киеву в украинском кризисе и о конфликте между Израилем и радикальным движением ХАМАС. По словам Йеллен, экономика США находится в хорошей форме.

Попытка администрации президента США привязать помощь Украине к поддержке Израиля может закончиться тем, что американцы откажутся от поддержки сразу обеих стран, написал колумнист журнала Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.

По мнению обозревателя, Байден слукавил, когда заявил о важности побед Украины и Израиля для стратегической безопасности США.