Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Военно-морские силы Израиля нанесли удар по группе водолазов радикального палестинского движения ХАМАС, которые пытались проникнуть на территорию страны по морю в районе кибуца Зиким, сообщили 24 октября в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ).

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«Израильские военно-морские силы атаковали группу водолазов террористической организации ХАМАС, пытавшуюся проникнуть на территорию Израиля по морю в районе кибуца Зиким», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

В пресс-релизе уточняется, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу, который был пунктом отправки боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на сообщения очевидцев сообщило, что в результате авиаудара армии Израиля по оживлённому рынку в лагере беженцев в центре Газы погибли несколько человек и ещё несколько десятков получили ранения. Агентство отмечает, что пришедшим на помощь тем, кто оказался под обломками зданий, пришлось использовать кувалды, чтобы разбить куски бетона, и голыми руками раскапывать завалы, спасая выживших.

24 октября в израильской армии заявили о своей готовности к наземной операции в секторе Газа. На данном этапе ожидается принятие политического решения о форме и времени её проведения, сказал глава израильского генштаба Герци Халеви.