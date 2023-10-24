Москва, 24 октября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Экономики Германии и Японии ослабли в том числе из-за украинского конфликта. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился экономист Владимир Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Bloomberg, изучивший последние прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), сообщил, что Германия в 2023 году обгонит Японию и станет третьей по величине экономикой мира после США и Китая. Прогноз сделан с учётом ослабления иены к евро и доллару до многолетних минимумов.

По оценке экономиста Григорьева, нельзя однозначно спрогнозировать опережение экономикой ФРГ показателей Японии, потому что обе страны сейчас переживают сложные периоды развития своих государств. Прекращение сотрудничества с Россией из-за конфликта на Украине также сыграло существенную роль в снижении показателей, считает эксперт.

«Германия сталкивается с этим впервые за долгое время. Существенно отнимают военные затраты. Это связано и с ростом на энергоносители. Потому что они несколько десятилетий получали намного более дешёвые ресурсы из России», — отметил Григорьев.

Он напомнил, что Советский Союз ещё с 1970-х годов стал поставщиком газа и нефти для стран западной Европы и, прежде всего, Германии. Поэтому несколько десятилетий немцы предсказуемо и гарантированно получали сырьё от российских партнёров по выгодным ценам. Но ситуация изменилась, когда Германия передумала сотрудничать с Россией.

«Поэтому, когда говорят про рост экономики Германии, мне кажется, что это не совсем так. Но ситуация в Японии, значит, обстоит ещё хуже, поэтому Германия может обогнать в рейтинге. К тому же Германии удалось накопить экономический «жирок», который, конечно, постепенно заканчивается», — поделился эксперт.

По словам Григорьева, сейчас во многих странах пришло время экономического кризиса. Общие экономические показатели падают во всех европейских странах. Как отметил специалист, экономические показатели Германии и Японии могут улучшиться за счёт другой денежно-кредитной политики, но это не приведёт к фундаментальному росту.

В свою очередь экономист, эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто обратил внимание на то, что подсчёты делаются американскими агентствами в основном для западных инвесторов, преимущественно из США, а потому рассчитываются в долларах. И в этом состоит главная ошибка выводов, отметил экономист.

«А правильно делать все подсчёты в паритете покупательской способности. И курсы валют на эти рейтинги влияют многократно. В этой ситуации изменение курса валют не очень сильно прогнозируется, и все рейтинги по большому счёту можно назвать долей случая», — рассказал Солабуто.

По словам экономиста, если следовать логике рейтингов американских источников, то получится, что самые лучшие экономики у той страны, где самые высокие цены. Также эксперт отметил, что экономика Японии слабо развивается, потому что там нет даже инфляции, которая указывает на движения и стимул к развитию экономики.

«И пока Япония поддерживает отрицательные ставки, то ничего хорошего в стране не получится. При этом в Германии, наоборот, очень высокая инфляция, которая ещё растёт. И можно наблюдать, как евро сильно сопротивляется доллару», — пояснил экономист.

Солабуто напомнил, как в начале 2023 года Германия переживала тяжёлые времена после отключения от дешёвых российских энергоносителей, тогда же наблюдался серьёзный паритет между долларом и евро. Но Германия, как заметил эксперт, оправилась, о чём свидетельствует положение евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как прогнозирует институт германской экономики (IW), ВВП ФРГ по итогам 2023 года снизится на 0,5% из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок. Эксперты предполагают, что в III и IV кварталах текущего года в Германии будет наблюдаться спад экономического производства. ФРГ в большей степени, чем другие страны, ощущает влияние ценовых шоков и рисков поставок из-за конфликта на Украине и напряжённости в отношениях с Китаем.

Жители Германии должны готовиться к трудным временам на фоне стагнации немецкой экономики, заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм. Она напомнила, что Германия ранее отказалась от атомной энергетики, а теперь столкнулась с сокращением поставок российского газа. Специалист предполагает, что эти обстоятельства «в среднесрочной перспективе» оставят цены на энергоносители высокими.

Как отметил немецкий политолог Владимир Сергиенко в беседе с ИА Регнум, слабая политика немецкого канцлера Олафа Шольца и поддержка Украины в противостоянии с Россией серьёзно ударили по экономике Германии, что грозит подорвать экономическую мощь страны через пять лет.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на национальную японскую газету Asahi Shimbun, минобороны Японии приступило к согласованию военного бюджета на 2024 финансовый год почти на 7,739 трлн иен (более $53 млрд по текущему курсу). Это рекордная в истории страны сумма. Оборонные расходы превысили планку 1% ВВП, которая десятилетиями считалась лимитом для этой статьи бюджета.