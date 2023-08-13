Берлин, 14 августа, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Жители Германии должны готовиться к трудным временам на фоне стагнации немецкой экономики, заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Она утверждает, что в стране уже наблюдается экономический застой. Эксперт отметила, что в случае стагнации не сильно важно, пребывает ли экономика чуть выше или ниже нулевой отметки.

Гримм предупредила, что «в фазе очень низкого или отрицательного» экономического роста населению следует готовиться к реальным потерям. По ее словам, процессы в Германии являются серьезным вызовом «на этапе трансформации, преимущественно в политическом плане».

Эксперт также подчеркнула, что всё будет зависеть от эффективности проведения реформ немецким правительством. Гримм назвала «не слишком благоприятной» цену на электроэнергию, предлагаемую промышленным предприятиям в ФРГ.

Она напомнила, что Германия ранее отказалась от атомной энергетики, а теперь столкнулась с сокращением поставок российского газа. Специалист предполагает, что эти обстоятельства «в среднесрочной перспективе» оставят цены на энергоносители высокими.

Гримм призвала власти ФРГ ускорить развитие возобновляемых источников энергии и провести масштабный переход на использование водорода, чтобы меры по снижению стоимости электроэнергии не стали иметь сиюминутный характер.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Германия утратит статус первой экономики ЕС. Эксперт уточнил, что одной из причин этого стал отказ Берлина от поставок российских энергоресурсов.

Вместе с тем он выразил мнение, что этот шаг Германии и ЕС вряд ли станет спусковым крючком и главной причиной изменений в их экономике. Фролов отметил, что кризис в Евросоюзе длится с 2008 года и не был преодолён с того момента. Кроме того, эксперт добавил, что в мире продолжается энергетический кризис, ударивший по европейским странам больше всего, что связано со спецификой ценообразования в сфере энергетики в Европе.