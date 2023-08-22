Токио, 22 августа, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии приступило к согласованию военного бюджета на 2024 финансовый год почти на 7,739 трлн иен (более $53 млрд по текущему курсу). Это рекордная в истории страны сумма. Об этом сообщила национальная японская газета Asahi Shimbun.

Иван Шилов ИА Регнум

В бюджете на 2023 финансовый год на оборону заложили 6, 8 трлн иен (около $51,8 млрд), что в 1,25 раза больше показателя текущего года. Оборонные расходы превысили планку 1% ВВП, которая десятилетиями считалась лимитом для этой статьи бюджета.

Новый военный бюджет предусматривает, в частности, расходы на формирование на юго-западе страны нового авиаотряда, оснащённого закупаемыми в США новейшими боевыми самолётами пятого поколения F-35B. Также предполагается выделить средства на строительство двух дополнительных эсминцев с многоцелевыми компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал к значительному увеличению расходов на оборону, заявив, что обеспечение стабильных источников финансирования для этого является ответственностью нынешнего поколения японцев. По его словам, одним из вариантов увеличения военных расходов до 43 трлн иен ($312 млрд) в течение следующих пяти лет является повышение налогов. К 2027 году Токио стремится увеличить годовой оборонный бюджет примерно до 9 трлн иен ($66 млрд), или до уровня, эквивалентного 2% ВВП.

Так, предполагалось, что расходы на оборону вырастут за первый год до 6,5 трлн иен ($47 млрд). Правительство предложило использовать для развития объектов сил самообороны строительные облигации, применяемые в основном для проектов общественных работ по строительству дорог и мостов в стране.

Такая позиция правительства серьёзно отличается от его прежних заявлений о том, что строительные облигации нельзя использовать для возведения военной инфраструктуры, так как она в первую очередь может подвергнуться нападению извне и будет уничтожена.