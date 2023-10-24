Москва, 24 октября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Москва призывает ХАМАС срочно освободить всех заложников, заявил 24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все заложники должны быть срочно освобождены, призываем к этому ХАМАС», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что в первую очередь в Кремле переживают за россиян, но точной информации по их возвращению пока нет.

«Мы используем все возможности для контакта с обеими сторонами конфликта», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, боевики захватили ряд населённых пунктов. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа. В Израиле после обострения ситуации на Ближнем Востоке погибли 20 россиян. Порядка 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома.