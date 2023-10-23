Москва, 23 октября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Предложения, выдвинутые в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, говорят о том, что идеи новых ограничений иссякли. Об этом 23 октября заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся», — сказал Мантуров.

Ранее Издание EUobserver со ссылкой на документ сообщило, что Литва в рамках 12-го пакета санкций предложила запретить экспорт в Россию кнопок, швейных игл, вязальных спиц и гвоздей. В материале говорится, что ЕС начал обсуждение нового пакета санкций в закрытом режиме. Свои предложения представили Литва, Польша и Эстония. Так, в пакет могут включить запрет на новые сделки с «Росатомом», закупки российского урана, сжиженного газа и стали. Помимо этого, под санкции могут попасть лазерные технологии и радиаторы.

Комментируя санкции, президент России Владимир Путин указал, что, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны западных стран, экономические связи России с партнёрами по СНГ расширяются. Ситуация в сфере экономики устойчивая, а по итогам 2023 года рост ВВП составит около 3%.