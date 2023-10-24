Москва, 24 октября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Главная опасность поставленных Украине американских дальнобойных ракет ATACMS заключается в том, что они оснащены кассетными суббоеприпасами. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Единственная опасность в том, что эти ракеты оснащены кассетными суббоеприпасами. Это будет опасно для мирных жителей многие годы после применения этих ракет», — приводит «Лента. ру» его слова.

Эксперт добавил, что при этом ATACMS не является чудо-оружием.

«Как говорил наш Верховный главнокомандующий [Владимир Путин], появление этих ракет никак не изменит соотношение сил на линии боевого соприкосновения. Речь идёт о старых образцах, у которых 160–190 километров дальности боевого применения», — уточнил эксперт, подчеркнув, что российские системы противовоздушной обороны готовы отразить подобную угрозу.

Он отметил, что с этой ракетой справятся российские системы ПВО «Бук-М2», «Бук-М3», С-350 «Витязь», С-300 и С-400.

Кошкин подчеркнул, что в настоящий момент ВС России в состоянии полностью нейтрализовать ATACMS своими силами ПВО.

Как передавало ИА Регнум, иранское издание Farda News сообщило, что США планировали напугать Россию, скрывая поставку Украине ракет большой дальности ATACMS, но эта попытка провалилась. По словам одного из американских чиновников, ракеты передали Украине тайно, чтобы застать врасплох Россию. Но сами же США косвенно признали, что они не достигли своих целей, говорится в статье.

В издании отметили, что в Москве заранее знали о дальности полёта и других характеристиках ракет, а также планы Вашингтона передать их Киеву. С учётом этого ATACMS не оказали значительного влияния на ситуацию на фронте. Авторы статьи подчеркнули, что русских почти никогда не получалось застать врасплох.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ATACMS применили в ночь на 17 октября по Бердянску Запорожской области. Российские средства ПВО отразили атаку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре подчеркнул, что возможности ВСУ после получения ATACMS существенно не изменятся, а потому украинская сторона не сможет переломить ситуацию на фронте. Он добавил, что ещё нет таких видов вооружений, которые могут существенно повлиять на ход спецоперации.