Тегеран, 22 октября, 2023, 21:50 — ИА Регнум. США планировали напугать Россию, скрывая поставку Украине ракет большой дальности ATACMS, но эта попытка провалилась, сообщило 17 октября иранское издание Farda News.

Иван Шилов ИА Регнум

«По словам одного из американских чиновников, ракеты передали Украине тайно, чтобы застать врасплох Россию. Но сами же США косвенно признали, что они не достигли своих целей», — говорится в статье.

В издании отметили, что в Москве заранее знали о дальности полёта и других характеристиках ракет, а также и планы Вашингтона передать их Киеву. С учётом этого, ATACMS не оказали значительного влияния на ситуацию на фронте. Авторы статьи подчеркнули, что русских почти никогда не получалось застать врасплох.

По информации журналистов, на Западе эксперты уже видят шансов победить у Украины. Они также отметили, что у России есть, чем уничтожить американские ракеты.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщил, что США передали Киеву ракеты ATACMS, но у них дальность полёта не 300 км, а 165 км. Это подтвердил и украинский лидер Владимир Зеленский, отметив, что ВСУ уже применили это вооружение.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ATACMS применили в ночь на 17 октября по Бердянску Запорожской области. Российские ПВО отразили атаку.

Член Руководящего комитета американской коалиции по кассетным боеприпасам, бывший председатель организации «Наследие войны» Титус Пичи 22 октября назвал неправильным и жестоким решение США передать Украине ATACMS с кассетными боеприпасами. Он отметил, что в первую очередь подобные заряды несут угрозу мирному населению.