Москва, 24 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 октября назвал абсурдной информацию о наличии у Владимира Путина двойников.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

«Это, знаете, относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ. Ничего, кроме улыбки, это, конечно, не вызывает», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля уже комментировал информацию о двойниках российского лидера. В апреле секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что Владимир Путин якобы не был в Херсонской области. По его мнению, в регион ездил некий двойник. В Кремле подобные заявления сочли, мягко говоря, странными, указывал тогда Песков.

Он также отмечал, что глава России был и остаётся мегаактивным и никогда не сидел ни в каких бункерах. Песков подчеркнул, что у президента такое здоровье, которое можно пожелать самому себе.