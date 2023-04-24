Москва, 24 апреля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью слухи о якобы наличии у главы государства двойников. В ходе выступления на марафоне «Знание» он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин был и остаётся мегаактивным и никогда не сидел ни в каких бункерах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что у президента такое здоровье, которого можно пожелать самому себе.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него в то время, как он сидит в бункере. Ещё одно враньё. Вы видите, какой у нас президент, но он, собственно, как был, он так и есть мегаактивный, с трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом», — сказал Песков.

Он заметил, что энергетике Путина можно только позавидовать. При этом распространяемые зарубежными представителями и СМИ теории о якобы бункерах Песков назвал очевидным враньём.

По словам представителя Кремля, в простонародье бункером называется координационно-аналитический центр правительства, Белого дома.

«Это феноменальное, высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит всё, что происходит в нашей стране, любые предвестники проблем в экономике, социальной сфере, медицине, технологиях и т.д.», — добавил Песков, предложив участникам поспрашивать подробнее о центре у членов правительства.

Ранее в апреле секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что Владимир Путин якобы не был в Херсонской области. По его мнению, в регион ездил некий двойник. В Кремле подобные заявления сочли, мягко говоря, странными, указывал тогда Песков.