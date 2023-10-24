Белгород, 24 октября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Двенадцать населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ за минувшие сутки. По ним было выпущено 40 различных снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 24 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор было выпущено семь артиллерийских снарядов, по Щетиновке и Журавлёвке — по три, по Солнцевке — два. Кроме того, одно взрывное устройство сбросили в Солнцевке с беспилотника.

Хутор Старый в Волоконовском районе противник обстрелял из гранатомёта и миномёта — зафиксированы 17 и шесть выстрелов соответственно.

Средства ПВО сбили беспилотник самолётного типа над селом Казачья Лисица в Грайворонском городском округе.

В Краснояружском районе зафиксирован артиллерийский обстрел — один прилёт.

В Шебекинском городском округе по хутору Панков ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда, по селу Новая Таволжанка и хутору Марьино — три и два, по поселку Ленинский и хутору Балки — по одному.

Во всех случаях обошлось без последствий, заявил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, украинский БПЛА самолётного типа был сбит 23 октября около 15:15 мск дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Киевский режим направил аппарат на территорию России для совершения террористической атаки, заявили в Минобороны.