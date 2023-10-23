Москва, 23 октября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Сообщение об этом опубликовано 23 октября в Telegram-канале Минобороны РФ.

U.S. Air Force

БПЛА самолётного типа уничтожен около 15:15 мск дежурными средствами ПВО. Киевский режим направил аппарат на территорию России для совершения террористической атаки, уточнили в ведомстве.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударах, которые ВСУ нанесли по приграничному региону за минувшие сутки. В трёх атаках были задействованы беспилотники. Пострадавших и разрушений не было. Ещё один беспилотник средства ПВО сбили в Яковлевском городском округе, обошлось без последствий на земле.

Как сообщало ИА Регнум, два украинских беспилотника были уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской областью вечером 19 октября.